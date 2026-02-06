 Aller au contenu principal
Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 19:01

La visite surprise du vendredi. Le Paris Saint-Germain a vu débarquer un huissier à son siège, avant le début du week-end, pour le dépôt d’un commandement de payer ce que le club de la capitale doit encore à Kylian Mbappé dans le cadre de leur litige qui dure depuis son départ libre à l’été 2024, selon les informations de L’Equipe .

Un peu moins de 6 millions d’euros à régler

En fin d’année, le PSG avait été condamné par le conseil des prud’hommes à verser 60,9 millions d’euros à l’attaquant du Real Madrid. S’il s’est acquitté des 55 millions correspondant aux salaires et primes impayés, il n’a pas encore réglé les 5,9 millions d’euros de congés payés et d’intérêts, indique le quotidien.…

CG pour SOFOOT.com

Sport
