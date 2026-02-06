Un jeune de 16 ans décède après un match amateur

Drame sur les terrains de foot amateur. Ce mercredi soir, lors d’un match amateur dans le Vaucluse, à Villeneuve-lès-Avignon, un adolescent de 16 ans a été victime d’un arrêt cardiaque sur la pelouse. Le jeune a rapidement été pris en charge par les secours avant de décéder le lendemain à l’hôpital.

Le président du FC Alpilles, au micro d’Ici Vaucluse, exprime sa profonde tristesse et son incompréhension : « C’est un drame pour nous, pour le club, pour sa famille. Il était comme notre enfant », déplore Mario Nardeli. Le jeune joueur, originaire de Mouriès (Bouches-du-Rhône), avait commencé le football dans ce club il y a une dizaine d’années. « On ne comprend pas, il n’avait aucun problème de santé », poursuit le président.…

AR pour SOFOOT.com