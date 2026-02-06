Habib Beye écarte un cadre pour le déplacement à Lens

Un appel au calme… et une sanction. Selon les informations du Parisien et de L’Equipe , Habib Beye va se passer de Brice Samba dans le groupe rennais pour le déplacement à Lens, prévu samedi après-midi.

L’international français ne retrouvera donc pas Bollaert, après avoir pris part à 22 des 23 rencontres disputées par le club breton cette saison. Sa seule absence étant celle contre les Sables, en Coupe de France, lors d’un match dans lequel Beye avait lancé le jeune Mathys Silistrie, 20 ans.…

CG pour SOFOOT.com