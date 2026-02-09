Une décision de la VAR fait scandale en Ligue 1 tunisienne

Un mach au sommet basculé dans la controverse. Selon le média Webdo, un véritable scandale arbitral a éclaté dimanche lors du choc de la Ligue 1 tunisienne opposant le Club Sportif Sfaxien , quatrième au classement, au Club Africain , leader du championnat.

Devant leur public, les Sfaxiens ont rapidement pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Hichem Baccar (consécutif à une grosse faute de main confirmée par la VAR). Solides et globalement dominateurs, ils semblaient se diriger vers une victoire de prestige. La frustration a toutefois été immense lorsque, en fin de rencontre, les Clubistes ont arraché l’égalisation par Sadok Kadida , un résultat qui leur permet de conserver la tête du classement.…

JE pour SOFOOT.com