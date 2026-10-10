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Une coupure de courant interrompt un match au pire moment
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 10:59

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Une coupure de courant interrompt un match au pire moment

Une coupure de courant interrompt un match au pire moment

Le Gazélec Ajaccio est jaloux. Le championnat marocain a proposé une scène sans pareille vendredi soir lors du match entre le Moghreb Atlético Tetuán et le FUS Rabat. Dans les ultimes instants du temps additionnel, alors que les deux équipes allaient se quitter sur un 0-0, Tetuán a obtenu un coup franc intéressant.

Au moment où le coup franc s’apprêtait à être tirer à 25 mètres du buts adverse, la lumière du stade Saniat Rmel de 7 000 places s’est éteinte, plongeant les 22 acteurs dans l’obscurité totale.

MBC pour SOFOOT.com

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