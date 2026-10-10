Le message poignant d'Enzo Le Fée concernant le suicide de son père

Pour la journée mondiale de la santé mentale, Enzo Le Fée s’est adressé au jeune Enzo qu’il était, avant que le Français ne soit meurtri par le suicide de son père en 2021.

Des conseils partagés dans une vidéo de la Premier League que le milieu de Sunderland aurait certainement aimé recevoir à l’époque pour mieux supporter la douleur, et surtout pour rebondir après un tel drame : « Enzo, je dois te raconter quelque chose. Tes rêves se sont réalisés. Tu joues en Premier League pour Sunderland, mais tu vas vivre des moments difficiles. Continue et fait-toi confiance. Parfois, des choses arrivent dans la vie et tu n’as aucun contrôle dessus. Ne t’en prends pas à toi-même. Quand tu étais petit, tu ne savais pas que ça allait être si difficile, mais tu as travaillé pour, alors juste profite du moment. » …

MBC pour SOFOOT.com