Un gardien sauve un but grâce à une Madjer
Niek Schiks >>> Chick Hicks. En deuxième division néerlandaise vendredi soir, le gardien du RKC Waalwjk Niek Schiks a réalisé une parade unique en son genre. Le portier prêté par le PSV Eindhoven a sauvé la balle sur sa ligne d’une Madjer après une frappe sur le poteau d’un attaquant d’Hercules.
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