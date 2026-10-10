Jérémy Jacquet est prêt à rejouer avec Liverpool

Le pain Jacquet n’est pas cuit. Solide lors de ses deux premières sélections en équipe de France, face à la Belgique et l’Italie, Jérémy Jacquet avait été préservé par Zinédine Zidane lors du quatrième et dernier match des Bleus contre les Diables Rouges. En cause : une gêne à l’ischio-jambier. Cette petite alerte ne s’est finalement pas transformée en blessure puisque le défenseur français est disponible pour affronter Manchester City dimanche.

« Il est en forme et prêt à jouer »

Avant le choc du week-end de Premier League, son entraîneur Andoni Iraola a affirmé qu’il n’avait pas disputé le dernier match avec l’équipe de France « par mesure de précaution. » Le technicien basque l’a par la suite confirmé en conférence de presse, « il est en forme et prêt à jouer.» …

MBC pour SOFOOT.com