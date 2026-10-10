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Jérémy Jacquet est prêt à rejouer avec Liverpool
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 11:44

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Jérémy Jacquet est prêt à rejouer avec Liverpool

Jérémy Jacquet est prêt à rejouer avec Liverpool

Le pain Jacquet n’est pas cuit. Solide lors de ses deux premières sélections en équipe de France, face à la Belgique et l’Italie, Jérémy Jacquet avait été préservé par Zinédine Zidane lors du quatrième et dernier match des Bleus contre les Diables Rouges. En cause : une gêne à l’ischio-jambier. Cette petite alerte ne s’est finalement pas transformée en blessure puisque le défenseur français est disponible pour affronter Manchester City dimanche.

« Il est en forme et prêt à jouer »

Avant le choc du week-end de Premier League, son entraîneur Andoni Iraola a affirmé qu’il n’avait pas disputé le dernier match avec l’équipe de France « par mesure de précaution. » Le technicien basque l’a par la suite confirmé en conférence de presse, « il est en forme et prêt à jouer.»

MBC pour SOFOOT.com

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