Roberto de Zerbi va partir en stage commando à ... Marbella

Les Londoniens à Marbella. La télé réalité Roberto De Zerbi se poursuit du côté de Tottenham. Derniers de Premier League, les Spurs partiront en stage à Marbella après le duel des nullos contre Manchester United ce samedi soir. D’après les informations de la BBC , Roberto De Zerbi a décidé d’amener ses joueurs dans le sud de l’Espagne « pour renforcer la cohésion au sein d’un effectif remanié. » Les Lilywhites profiteront surtout du climat estival de la station balnéaire espagnole, où le mercure affiche 25°C.

Un habitué des stages

Ce stage commando rappelle ce qu’avait entrepris l’Italien à Marseille. En 2024, lorsque l’OM s’empêtrait dans les mauvais résultats, De Zerbi avait organisé un stage à Mallemort, bled situé à 50 minutes de voiture de la cité phocéenne. Au printemps 2025, l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille était parti à Rome pour un nouveau stage avec ses joueurs. Roberto De Zerbi avait ensuite vanté les bienfaits de ces stages, bénéfiques pour son groupe dans les matchs qui avaient suivi. …

MBC pour SOFOOT.com