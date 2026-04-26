Une composition surprenante pour l'OM face à Nice, Mason Greenwood sur le banc

Une composition surprenante pour l'OM face à Nice, Mason Greenwood sur le banc

Alors là, on ne s’y attendait pas.

Il fallait du changement à Marseille après la débâcle à Lorient la semaine passée, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Habib Beye n’est pas passé par quatre chemins. Pour affronter Nice au Vélodrome ce dimanche soir, l’entraîneur marseillais a choisi d’aligner une équipe très (très très) défensive, avec Pierre-Emerick Aubameyang comme seul et unique joueur offensif. Derrière lui, il sera soutenu par Quinten Timber et Arthur Vermeeren, pourtant réputés pour être de vrais milieux relayeurs plutôt qu’offensifs. Plus bas, Tochukwu Nnadi démarrera aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, alors que Mason Greenwood sera sur le banc. Au micro de Ligue 1+, Beye a affirmé que l’Anglais était toujours diminué après son coup reçu face à Lille fin mars dernier.…

AL pour SOFOOT.com