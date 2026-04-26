Dortmund écrase Fribourg... et va bientôt retrouver son pire ennemi

Borussia Dortmund 4-0 Fribourg

Buts : Beier (8 e ), Guirassy (14 e ), Bensebaïni (31 e ) et Fábio Silva (87 e) pour le BvB.

DORTMUND RELANCE LE SUSPENSE (pas du tout). On ne va pas se mentir, la Bundesliga n’est clairement pas le championnat le plus passionnant en cette fin de saison. Il n’empêche qu’il reste encore quelques matchs à jouer, et que Dortmund est bien décidé à valider sa place de dauphin derrière le Bayern, déjà champion. Ce dimanche, le Borussia a fait joujou à domicile avec Fribourg (4-0). Les hommes de Niko Kovač, deuxièmes de Bundesliga avec 67 points, gardent cinq unités d’avance sur Leipzig (62 pts), troisièmes.…

FL pour SOFOOT.com