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Le Torino accroche l'Inter
information fournie par So Foot•26/04/2026 à 20:05
Le Torino accroche l'Inter
Torino 2-2 Inter
Buts : Simeone (70
e
) et Vlašić (79
e
, SP) pour le Torino // Thuram (23
e
) et Bisseck (61
e
) pour l’Inter
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