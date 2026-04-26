Pourquoi Le Havre ne portait pas le flocage contre les discriminations face à Metz

Ce week-end, les clubs de Ligue 1 arborent des flocages spéciaux dans le cadre d’une campagne de lutte contre toutes les formes de discrimination . À cette occasion, les noms habituels figurant au dos des maillots ont été remplacés par les prénoms de victimes. Au total, 34 prénoms ont été sélectionnés par la LFP, en collaboration avec plusieurs associations, dont la Licra, HerGameToo et Foot Ensemble.

Un club a toutefois fait exception : Le Havre . Les joueurs du HAC arboraient ainsi un flocage classique lors du match nul épique face au Metz ce dimanche (4-4). La raison ? Le club normand a préféré mettre en avant une autre cause, en affichant sur son maillot le logo de la Maison des femmes, qui luttent contre les violences faites aux femmes.…

FL pour SOFOOT.com