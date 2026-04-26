« Ce que les dirigeants veulent faire du football, c'est de la merde » : le coup de gueule du week-end vient d'Espagne

« Ce que les dirigeants veulent faire du football, c'est de la merde » : le coup de gueule du week-end vient d'Espagne

Le foot, c’était mieux avant. En tout cas, c’est l’avis de Sergio Camello . L’Espagnol a mal vécu le match nul du Rayo Vallecano face à la Real Sociedad (3-3) ce samedi. Auteur du premier but de la rencontre, l’attaquant avait le VAR dans le viseur. En seconde période, le Rayo s’est vu refuser un but de l’ancien Bordelais Pedro Díaz (69 e ) après près de sept minutes d’intervention vidéo, avant que la VAR n’accorde, quelques instants plus tard, un penalty aux Basques, transformé par Mikel Oyarzabal (76 e ). De quoi faire sortir Camello de ses gonds : « Le VAR va revoir une action litigieuse. Ce n’est ni un penalty, ni une occasion. L’enjeu est énorme. On se vante d’avoir le meilleur championnat, le plus prestigieux… et voilà ce qu’on subit », a-t-il déclaré.

🗣️ « Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. En lo que se está convirtiendo esto es una m***** »…

FL pour SOFOOT.com