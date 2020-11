Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une compagnie low cost russe sous le feu des critiques après une trajectoire de vol de forme phallique Reuters • 27/11/2020 à 17:30









UNE COMPAGNIE LOW COST RUSSE SOUS LE FEU DES CRITIQUES APRÈS UNE TRAJECTOIRE DE VOL DE FORME PHALLIQUE MOSCOU (Reuters) - La compagnie aérienne russe Aeroflot devrait envisager le licenciement du directeur de sa filiale Pobeda après qu'un de ses appareils a suivi une trajectoire de forme phallique dans le ciel, a recommandé vendredi l'autorité russe de l'aviation. L'organisme de contrôle Rosaviatsia a déclaré dans un rapport qu'un vol Moscou-Iekaterinbourg, transportant 102 passagers et opéré par Pobeda, s'était écarté de sa trajectoire officielle le 11 novembre pour réaliser ces manoeuvres. Selon les médias locaux, il s'agirait d'un geste de soutien à la star du football Artyom Dzyuba, qui a été exclu de l'équipe nationale russe après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo le montrant dans une position embarrassante. Pobeda et Aeroflot n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Une partie du rapport de Rosaviatsia a été publiée vendredi sur une chaîne anonyme du service de messagerie Telegram et une source de l'autorité de l'aviation a confirmé son authenticité à Reuters. Le média RBC a également cité une source le confirmant. Rosaviatsia, qui a précisé que l'avion n'avait pas eu besoin de dévier de sa trajectoire pour des raisons de sécurité, a cependant refusé de confirmer ou de nier l'authenticité du rapport, le décrivant comme une correspondance interne. (Gleb Stolyarov, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

