Des start-ups rivalisent d'innovations pour renforcer les défenses de l'Ukraine

Présentation de technologies de défense en Ukraine

par Daniel Flynn

Comment empêcher les drones russes de survoler la mer Noire sans être ‌détectés pour attaquer la ville portuaire d'Odessa ? C'est le problème auquel était confrontée l'armée ukrainienne et que Charles Maher s'est attaché à résoudre.

Cet ancien commandant de sous-marin américain, fondateur de la société ​de renseignement et de sécurité maritime BlueShadow, a commencé à collaborer avec les unités de l'armée ukrainienne pour mettre au point un système permettant de contrôler des essaims de drones navals autonomes qui formeraient une barrière protectrice au large des côtes ukrainiennes.

"Une fois le déploiement achevé, il y aura quatre escadrons de 12 navires (autonomes)... Et ces escadrons opéreront à 10 à 12 ​kilomètres au large", a déclaré Charles Maher à Reuters. Le premier escadron – armé de missiles et de drones intercepteurs – pourrait être opérationnel début 2027, a-t-il ajouté.

La société danoise BlueShadow figurait parmi les huit start-ups qui ont présenté de nouveaux systèmes de ​défense et autres armements à l'armée ukrainienne ce week-end – s'inscrivant ainsi dans un écosystème de petites ⁠entreprises et de sociétés d'investissement qui s'est développé pour soutenir la résistance de Kyiv face à l'agression russe.

Les huit start-ups travaillent toutes avec Defence Builder, un accélérateur de ‌projets privé qui fournit des financements, du mentorat et l'accès à des ressources pour aider les start-ups spécialisées dans les technologies militaires à se développer.

Selon Line Rindvig, directrice générale de Defence Builder, l'accélérateur fournit aux entreprises un financement initial de 10.000 dollars et un programme d'accompagnement de quatre mois ​comprenant des conseils pour établir des bases commerciales solides afin d'attirer des ‌investisseurs, ainsi que des contacts au sein de l'armée pour trouver des débouchés.

"UN OBJECTIF PLUS GRAND"

En contrepartie, Defence Builder prend une ⁠petite participation dans la start-up, tandis que l'armée ukrainienne obtient un armement potentiellement peu coûteux à utiliser contre un ennemi disposant de ressources bien supérieures.

"Les affaires sont les affaires, mais nous servons tous un objectif plus grand", a déclaré Line Rindvig à Reuters. "Et cet objectif, c'est de veiller à ce que les solutions nécessaires pour gagner cette guerre bénéficient du soutien financier ⁠dont elles ont besoin."

Defence Builder fait partie ‌du Club des investisseurs du Conseil ukrainien des industries de défense, un regroupement d'environ 25 institutions qui s'emploie à stimuler les investissements dans l'industrie de ⁠défense ukrainienne.

Le club estime que ces investissements sont passés de seulement 1,1 million de dollars en 2023 à 105 millions de dollars l'année dernière.

Pour accélérer les achats, les brigades peuvent commander ‌des produits directement auprès des fabricants sur le site en ligne Brave1 Market et sur DOT-Chain – une sorte d'Amazon pour les armes qui propose 800 produits ⁠provenant de 200 fabricants.

Selon Line Rindvig, l'une des priorités de Defence Builder concerne les véhicules pilotés à distance capables d'opérer dans ⁠la "zone de tir" près de la ligne de ‌front, où des milliers de drones aériens rendent la situation de plus en plus dangereuse pour les humains.

Telearmy, une start-up estonienne, installe depuis 2023 des systèmes télécommandés à l'intérieur de camions ​qui se rendent en première ligne, ce qui permet de les conduire à des centaines de kilomètres ‌de distance, selon son fondateur Enn Laansoo.

"PLUS AUCUNE ROUTE SÛRE"

Debout à côté d'un BRDM-2M modifié – un véhicule blindé de l'ère soviétique –, il explique que Telearmy est capable de transformer presque n'importe quel véhicule standard en véhicule ​piloté à distance.

"C'est devenu très dangereux d'envoyer des soldats sur la ligne de front et notre technologie offre une protection supplémentaire", souligne Enn Laansoo, dont l'entreprise recherche des capitaux pour se développer.

Ces derniers mois, l'armée ukrainienne a multiplié les attaques de drones contre les bases logistiques russes, les systèmes de défense aérienne et les axes routiers menant à la ligne de ⁠front dans les territoires occupés par les forces de Moscou.

Face à la pénurie de tels drones, la start-up Wingtech a développé un bombardier à voilure fixe réutilisable, le Haba, qui, selon elle, peut parcourir jusqu'à 300 km et résiste au brouillage.

Defence Builder a permis à Wingtech de trouver les financements nécessaires à son développement, ce qui a permis à l'armée ukrainienne de déployer les premiers Haba sur le champ de bataille il y a un an.

Le résultat se fait sentir avec des pénuries de carburant en Crimée et dans les autres territoires occupés et les difficultés croissantes de l'armée russe sur la ligne de front.

Lundi, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré qu'il n'existait "plus aucune route sûre" pour l'occupant russe dans le sud et ​l'est de l'Ukraine.

(Version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)