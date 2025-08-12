 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 09:39

«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma

«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma

Et qu’en pense Luis Enrique ?

Deux petits mois après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG a décidé de se séparer de son gardien balafré préféré pour son retour officiel de vacances. Lucas Chevalier devrait débuter la Supercoupe d’Europe ce mercredi à Udine à la place de Gianluigi Donnarumma, absent du groupe pour affronter Tottenham. La presse italienne met en cause la gestion des gardiens du club de la capitale. La Gazzetta dello sport , ce matin, titre : « Une claque pour Gigio » .…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?
    Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?
    information fournie par So Foot 12.08.2025 10:20 

    Al-Nassr, Anne, n’as-tu rien vu venir ? Attention, séquence Paris Match. Sur sa page Instagram, Georgina Rodriguez a, sauf toute vraisemblance, annoncé son futur mariage avec Cristiano Ronaldo. « Oui, je le veux. Dans cette vie, et toutes les autres. » … UL pour ... Lire la suite

  • Mais bordel, où regarder le match Nice-Benfica en Ligue des champions ?
    Mais bordel, où regarder le match Nice-Benfica en Ligue des champions ?
    information fournie par So Foot 12.08.2025 10:18 

    Il va falloir appeler Tom Cruise. Nice se lance dans une mission (quasi) impossible : renverser un déficit de deux buts à l’Estádio da Luz face à Benfica, ce mardi à 21 heures, pour espérer décrocher une place en barrages de Ligue des champions. Après une première ... Lire la suite

  • Benjamin Šeško explique s’inspirer de son « modèle » Zlatan Ibrahimović
    Benjamin Šeško explique s’inspirer de son « modèle » Zlatan Ibrahimović
    information fournie par So Foot 12.08.2025 10:16 

    Pas besoin de demander si Benjamin Šeško a vu le documentaire Becoming Zlatan , disponible sur Society +. L’attaquant slovène débarque de Leipzig à Manchester United avec 85 millions d’euros sur l’étiquette et un modèle bien précis en tête. Le néo- Red Devil de ... Lire la suite

  • Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure
    Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure
    information fournie par So Foot 12.08.2025 09:11 

    La poisse, mais pas de désespoir. Au printemps dernier, Isco dansait sur l’herbe comme s’il avait retrouvé ses 25 ans. Depuis ce dimanche, il passera plusieurs mois en béquilles . Le milieu du Betis de 33 ans, auteur d’une grosse saison avec le club espagnol (9 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank