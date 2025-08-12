«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma
Et qu’en pense Luis Enrique ?
Deux petits mois après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG a décidé de se séparer de son gardien balafré préféré pour son retour officiel de vacances. Lucas Chevalier devrait débuter la Supercoupe d’Europe ce mercredi à Udine à la place de Gianluigi Donnarumma, absent du groupe pour affronter Tottenham. La presse italienne met en cause la gestion des gardiens du club de la capitale. La Gazzetta dello sport , ce matin, titre : « Une claque pour Gigio » .…
