Avant France-Maroc, Kylian Mbappé bat encore un record en Coupe du monde
L’été des records. Indispensable avec l’équipe de France depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé ne cesse de battre des records individuels . Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, à la course des meilleurs buteurs de la Coupe du monde devant Miroslav Klose et désormais au coude-à-coude avec Lionel Messi… et un nouveau record qui sera battu au coup d’envoi du quart de finale France-Maroc ce jeudi soir !
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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