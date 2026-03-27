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Une championne olympique d'athlétisme se moque de West Ham
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 23:43

Une championne olympique d'athlétisme se moque de West Ham

Une championne olympique d'athlétisme se moque de West Ham

Il n’y a pas que l’Euro 2028 dans la vie. Le Royaume-Uni songe aussi à organiser les Championnats du monde d’athlétisme 2029 , à Londres. Une manière de perpétrer l’héritage des Jeux olympiques 2012… si West Ham veut bien jouer le jeu , puisque le locataire du London Stadium ne serait pas très chaud pour s’éclipser momentanément. Ce qui a inspiré une petite pique à Keely Hodgkinson . Une sommité dans son domaine puisqu’elle est championne olympique du 800 mètres . Elle vient aussi de remporter le titre de championne du monde en salle et de battre le record du monde (1’54 »87).

The GB team will bring back more medals to that stadium than west ham have seen in their entire history 🫢🫶🏼😂 https://t.co/iCE3ynTA9B…

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