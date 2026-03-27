Florian Wirtz régale contre la Suisse

Suisse 3-4 Allemagne

Buts : Ndoye (17 e ), Embolo (41 e ), Monteiro (79 e ) // Tah (26 e ), Gnabry (45 e +2), Wirtz (61 e , 86 e )

Petite soirée entre voisins. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Allemagne restait sur quatre matchs sans victoire contre la Suisse, qui l’avait notamment accrochée lors du dernier Euro. Une anomalie corrigée par la Mannschaft vendredi à Bâle (3-4). Il y a encore du boulot à deux mois et demi de la Coupe du monde, en témoignent les trois buts encaissés. Le génie de Florian Wirtz a cependant sauvé la soirée.…

QB pour SOFOOT.com