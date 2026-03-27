Le champion d'Afrique accroché par l'Equateur

Maroc 1-1 Equateur

Buts : El Aynaoui (88 e ) // Yeboah (48 e )

Le TAS ne peut décemment pas accepter de laisser le titre de champion d’Afrique à une équipe à deux doigts de perdre contre l’Equateur. Deux mois après la finale de la CAN, le Maroc a dû se contenter d’un nul vendredi pour son retour sur les terrains (1-1). Les hommes de Mohamed Ouahbi ont été surpris par l’ouverture du score de John Yeboah (0-1, 48 e ) , et ils ont bien failli ne pas s’en remettre.…

QB pour SOFOOT.com