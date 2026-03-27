Federico Valverde frustre l'Angleterre

Angleterre 1-1 Uruguay

Buts : White (81 e ) // Valverde (90 e +4 S.P.)

Il a scotché Manchester City, et maintenant il frustre l’Angleterre. Federico Valverde a contrarié les plans des Three Lions en arrachant le match nul vendredi soir dans le temps additionnel à Wembley (1-1). L’Angleterre pensait avoir fait le plus dur sur un corner de Cole Palmer : le ballon a été dévié et Ben White l’a tranquillement poussé dans les filets au deuxième poteau (1-0, 81 e ) . Le premier but en sélection du joueur d’Arsenal. Valverde a cependant endossé le costume de héros de la nation en transformant le penalty de l’égalisation sur le gong (1-1, 90 e +4) .…

QB pour SOFOOT.com