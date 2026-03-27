L'Espagne donne la leçon à la Serbie
Espagne 3-0 Serbie
Buts : Oyarzabal (16 e , 43 e ), Muñoz (72e)
Plus d’informations à venir… …
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Il n’y a pas que l’Euro 2028 dans la vie. Le Royaume-Uni songe aussi à organiser les Championnats du monde d’athlétisme 2029 , à Londres. Une manière de perpétrer l’héritage des Jeux olympiques 2012… si West Ham veut bien jouer le jeu , puisque le locataire du ... Lire la suite
Maroc 1-1 Equateur Buts : El Aynaoui (88 e ) // Yeboah (48 e ) Le TAS ne peut décemment pas accepter de laisser le titre de champion d’Afrique à une équipe à deux doigts de perdre contre l’Equateur. Deux mois après la finale de la CAN, le Maroc a dû se contenter ... Lire la suite
Angleterre 1-1 Uruguay Buts : White (81 e ) // Valverde (90 e +4 S.P.) Il a scotché Manchester City, et maintenant il frustre l’Angleterre. Federico Valverde a contrarié les plans des Three Lions en arrachant le match nul vendredi soir dans le temps additionnel ... Lire la suite
Suisse 3-4 Allemagne Buts : Ndoye (17 e ), Embolo (41 e ), Monteiro (79 e ) // Tah (26 e ), Gnabry (45 e +2), Wirtz (61 e , 86 e ) Petite soirée entre voisins. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Allemagne restait sur quatre matchs sans victoire contre la ... Lire la suite
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