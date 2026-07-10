Une championne d'Europe signe à Arsenal
Prête pour la bataille. Ona Batlle, récente vainqueure de la Ligue des champions féminine avec le FC Barcelone, s’est engagée à Arsenal . Partie en fin de contrat du club catalan, elle signe libre à Arsenal. Les modalités financières autour du transfert n’ont pas encore étés communiquées. La joueuse sort de trois saisons pleines avec le club catalan, où elle s’était imposée comme titulaire régulière.
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