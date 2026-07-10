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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Norvège-Angleterre !
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 17:00

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Norvège-Angleterre !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Norvège-Angleterre !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le vingt-et-unième épisode du Mondial avec Julien Duez, journaliste pour So Foot , qui vous spoile Norvège-Angleterre ! Oui, ça parle évidemment d’un cyborg.…

SF pour SOFOOT.com

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