Le Portugal nomme le remplaçant de Roberto Martinez

Le Portugal n’aura pas mis longtemps à tourner la page Roberto Martínez. Deux jours après l’élimination contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-1), la Fédération portugaise a officialisé l’arrivée de Jorge Jesus à la tête de la Seleção .

À 71 ans, l’ancien entraîneur de Benfica récupère donc une équipe encore sonnée, mais avec déjà l’Euro 2028 et surtout le Mondial 2030 à domicile dans le viseur. Pas vraiment le temps de faire une sieste.…

MJ pour SOFOOT.com