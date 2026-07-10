Les Égyptiens accueillis en héros à leur retour au pays
La parade à Gizeh ? Après leur (presque) exploit contre l’Argentine et un beau parcours dans cette Coupe du monde américaine, les joueurs égyptiens ont étés accueillis en héros par des milliers de fans lors de leur arrivée à l’aéroport ce vendredi matin . Après leur départ du tarmac, certains supporters ont même décidé de suivre le car des pharaons en voiture, à pied et en moto.
Embed t.co…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer