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Les Égyptiens accueillis en héros à leur retour au pays
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 17:06

Les Égyptiens accueillis en héros à leur retour au pays

Les Égyptiens accueillis en héros à leur retour au pays

La parade à Gizeh ? Après leur (presque) exploit contre l’Argentine et un beau parcours dans cette Coupe du monde américaine, les joueurs égyptiens ont étés accueillis en héros par des milliers de fans lors de leur arrivée à l’aéroport ce vendredi matin . Après leur départ du tarmac, certains supporters ont même décidé de suivre le car des pharaons en voiture, à pied et en moto.

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