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La justice colombienne confisque la maison de René Higuita
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 16:59

La justice colombienne confisque la maison de René Higuita

La justice colombienne confisque la maison de René Higuita

Même les maisons ont un casier judiciaire en Colombie. La justice aurait ordonné la confiscation d’une villa appartenant à René Higuita dans le quartier d’El Poblado, à Medellín , selon le Corriere dello sport . Pas parce qu’ El Loco y réalisait des coups du scorpion dans le salon, mais parce que la propriété aurait été achetée à l’origine avec de l’argent provenant du cartel de Medellín , avant d’arriver entre ses mains au début des années 1990.

Plus de vingt ans de procédure

L’enquête aurait retracé plusieurs transferts du bien par des prête-noms liés aux frères Moncada, membres de l’organisation de Pablo Escobar. Une fausse signature aurait même été utilisée dans un acte de propriété.…

MJ pour SOFOOT.com

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