La justice colombienne confisque la maison de René Higuita

Même les maisons ont un casier judiciaire en Colombie. La justice aurait ordonné la confiscation d’une villa appartenant à René Higuita dans le quartier d’El Poblado, à Medellín , selon le Corriere dello sport . Pas parce qu’ El Loco y réalisait des coups du scorpion dans le salon, mais parce que la propriété aurait été achetée à l’origine avec de l’argent provenant du cartel de Medellín , avant d’arriver entre ses mains au début des années 1990.

Plus de vingt ans de procédure

L’enquête aurait retracé plusieurs transferts du bien par des prête-noms liés aux frères Moncada, membres de l’organisation de Pablo Escobar. Une fausse signature aurait même été utilisée dans un acte de propriété.…

MJ pour SOFOOT.com