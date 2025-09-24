Une centaine d'ultras romains interpellés à Nice
Tensions dans la baie des Anges.
Alors que l’OGC Nice reçoit l’AS Roma ce mercredi soir pour le compte de la première journée de Ligue Europa, les hostilités entre les supporters des deux entités ont débuté dès mardi soir dans les rues du Vieux-Nice. Selon Nice-Matin , une violente altercation opposant hooligans romains aux CRS déployés se serait déclenchée aux alentours de 22h30.…
