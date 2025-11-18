Deux gros morceaux pour les Bleus en mars
Des matchs amicaux peuvent avoir de l’allure.
La tournée américaine de mars prend forme pour l’équipe de France. Selon les informations de L’Équipe , les hommes de Didier Deschamps devraient remettre le cap à l’étranger trois mois avant le Mondial. Cette fois au menu, deux tests sud-américains : d’abord la Colombie, en Floride, puis le Brésil de Carlo Ancelotti, dans le Massachusetts. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
