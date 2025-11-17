Un festival de buts et les Pays-Bas verront la Coupe du monde

Pluie de buts pour le multi Europe !

Les Pays-Bas ne sont pas tombés dans le piège lituanien . Obligés de gagner pour valider leur ticket pour le prochain mondial, les coéquipiers de Virgil van Dijk n’ont pas fait de détail face à la Lituanie, qui n’arrive décidemment pas à faire autre chose que du basket ou de la natation, en s’imposant tranquillement (4-0) , à Amsterdam, grâce à un casting Premier League . Si Emmanuel Emegha est entré en jeu pour les 20 dernières minutes, sont premier but en sélection attendra (et oui il n’est pas encore à Chelsea), alors que ses compatriotes ont fait le trou juste avant qu’il ne foule la pelouse. En tête mais sans plus jusqu’à la 58e minute, les Oranje ont passé la seconde pour en planter trois en quatre minutes et tuer tout suspens . Voilà Ronald Koeman et sa troupe à la Coupe du monde !…

JF pour SOFOOT.com