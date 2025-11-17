Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Les Bleuets assurent l’essentiel et la première place de leur groupe face aux Iles Féroé
information fournie par So Foot•17/11/2025 à 23:04
Les Bleuets assurent l’essentiel et la première place de leur groupe face aux Iles Féroé
France 1-0 Iles Féroé
But : (1-0, SP,37
e
) pour les Bleuets
On attendait un festival, on a eu une première partie.…
Pluie de buts pour le multi Europe ! Les Pays-Bas ne sont pas tombés dans le piège lituanien . Obligés de gagner pour valider leur ticket pour le prochain mondial, les coéquipiers de Virgil van Dijk n’ont pas fait de détail face à la Lituanie, qui n’arrive décidemment ...
Lire la suite
Il fallait gagner, alors ils l’ont fait. Sous pression avant d’affronter la Slovaquie à Leipzig , l’Allemagne a mis les petits plats dans les grands pour obtenir son ticket direct pour le Mondial. Vainqueurs 6-0 face à Milan Škriniar et ses compatriotes , les hommes ...
Lire la suite
Les histoires d’amour finissent mal nouvel épisode. Qui dit affaire de gros sous dit souvent litige. Alors quand on parle de très très gros sous, on dit aussi logiquement très très gros litige. Actuellement, entre le PSG et Kylian Mbappé, on est totalement dans ...
Lire la suite
Une première audience tendue et des sommes folles égrenées en pagaille par deux armées d'avocats: aux Prud'hommes de Paris, Kylian Mbappé et le PSG, en litige depuis deux ans, se sont respectivement réclamé lundi des centaines de millions d'euros pour solder leur ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer