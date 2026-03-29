Une cadre olympienne réagit à sa mise à l'écart

Retour à la normale. Les critiques commencent à monter du côté du certaines joueuses olympiennes déclassées depuis l’arrivée de Corinne Diacre sur le banc des Marseillaises. C’est notamment le cas de Roselène Khezami , capitaine de la formation olympienne lors de la saison de la montée, avant que l’ancien coach Frédéric Gonçalves ne décide de lui enlever le brassard en début de saison au profit de Tess Laplacette et qui a vu depuis janvier son temps de jeu se réduire inexorablement après les deux arrivées dans le secteur défensif au mercato hivernal. Mais la goutte de trop pour l’internationale algérienne reste de ne pas avoir pu jouer au Vélodrome samedi soir face à Montpellier (1-2) en n’étant pas convoquée pour la rencontre.

Roselène Khezami s'est exprimée en story instagram après ne pas avoir été retenue dans le groupe olympien pour le match au Vélodrome face à Montpellier pic.twitter.com/EdAQJ5w07p…

LB, au Vélodrome pour SOFOOT.com