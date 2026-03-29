Comment les USA inspirent Aurélien Tchouaméni

Le sixième membre des Beach Boys ? À l’issue de la rencontre face au Brésil jeudi (1-2), Aurélien Tchouaméni est longuement revenu en zone mixte sur l’influence qu’a la culture US dans sa carrière.

Une inspiration qui remonte à l’enfance

« C’est quelque chose dans lequel j’ai baigné depuis ma plus tendre enfance. J’ai toujours été inspiré par la culture US, les différents sports comme le basket, le foot US. Mon rapport à eux s’est construit en regardant les matches. Pour moi, par exemple, jouer dans le stade des Patriots, dans ce stade mythique, c’est quelque chose de spécial. Je connais l’histoire de ce club et de ce stade. Mais après, c’est aussi leur mentalité qui m’a intéressé » , a notamment expliqué le milieu de terrain madrilène.…

LB pour SOFOOT.com