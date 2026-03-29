Le conseiller d'Ousmane Dembélé en guerre contre la FFF

La guerre sans étoile. Figure bien connue des suiveurs du football français pour son rôle de conseiller exercé auprès d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou en tant qu’agent de Rayan Cherki, Moussa Sissoko a saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour porter son litige avec la FFF devant la juridiction européenne. Selon lui l’instance du football français n’a pas a l’empêché d’être rémunéré pour son activité d’agent en France.

Un conflit ouvert avec la FFF depuis 2021

Une situation ubuesque pour celui qui est présenté comme très proche du clan Dembélé depuis qu’il a commencé à s’occuper de la carrière du Ballon d’Or 2025 dix ans auparavant lorsqu’il évoluait encore à Rennes. En effet, il ne peut pas exercer en France comme agent car n’a aucune existence légale professionnelle, contrairement aux autres pays d’Europe. Le bras de fer débuté en 2021 avec la 3F continue donc comme le principal intéressé l’a expliqué à L’Equipe : « Je ne lâcherai pas, je veux montrer que je peux travailler en France. Je serai patient ». …

LB pour SOFOOT.com