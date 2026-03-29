 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le conseiller d'Ousmane Dembélé en guerre contre la FFF
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 11:48

Le conseiller d'Ousmane Dembélé en guerre contre la FFF

Le conseiller d'Ousmane Dembélé en guerre contre la FFF

La guerre sans étoile. Figure bien connue des suiveurs du football français pour son rôle de conseiller exercé auprès d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou en tant qu’agent de Rayan Cherki, Moussa Sissoko a saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour porter son litige avec la FFF devant la juridiction européenne. Selon lui l’instance du football français n’a pas a l’empêché d’être rémunéré pour son activité d’agent en France.

Un conflit ouvert avec la FFF depuis 2021

Une situation ubuesque pour celui qui est présenté comme très proche du clan Dembélé depuis qu’il a commencé à s’occuper de la carrière du Ballon d’Or 2025 dix ans auparavant lorsqu’il évoluait encore à Rennes. En effet, il ne peut pas exercer en France comme agent car n’a aucune existence légale professionnelle, contrairement aux autres pays d’Europe. Le bras de fer débuté en 2021 avec la 3F continue donc comme le principal intéressé l’a expliqué à L’Equipe : « Je ne lâcherai pas, je veux montrer que je peux travailler en France. Je serai patient ».

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Matchs amicaux : le Sénégal fête sa CAN au Stade de France dans la polémique
    Matchs amicaux : le Sénégal fête sa CAN au Stade de France dans la polémique
    information fournie par France 24 29.03.2026 11:28 

    Malgré la perte de son titre de champion d’Afrique sur tapis vert au profit du Maroc, le Sénégal a célébré son trophée samedi au Stade de France, avant de battre le Pérou 2-0 en match amical. Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football a déposé un recours ... Lire la suite

  • Comment les USA inspirent Aurélien Tchouaméni
    Comment les USA inspirent Aurélien Tchouaméni
    information fournie par So Foot 29.03.2026 11:18 

    Le sixième membre des Beach Boys ? À l’issue de la rencontre face au Brésil jeudi (1-2), Aurélien Tchouaméni est longuement revenu en zone mixte sur l’influence qu’a la culture US dans sa carrière. Une inspiration qui remonte à l’enfance « C’est quelque chose dans ... Lire la suite

  • La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça
    La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça
    information fournie par So Foot 29.03.2026 10:55 

    Un excellent moyen de mieux comprendre ce qu’est le concept juridique de perte de chance. Selon plusieurs médias catalans, la blessure de Raphinha lors du match amical face à la France jeudi 26 mars a particulièrement contrarié le FC Barcelone. Une indemnité perçue ... Lire la suite

  • Une cadre olympienne réagit à sa mise à l'écart
    Une cadre olympienne réagit à sa mise à l'écart
    information fournie par So Foot 29.03.2026 10:28 

    Retour à la normale. Les critiques commencent à monter du côté du certaines joueuses olympiennes déclassées depuis l’arrivée de Corinne Diacre sur le banc des Marseillaises. C’est notamment le cas de Roselène Khezami , capitaine de la formation olympienne lors ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank