 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Textor définitivement mis hors jeu à Lyon
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 12:22

Textor définitivement mis hors jeu à Lyon

Textor définitivement mis hors jeu à Lyon

Des nouvelles d’un ami qui vous veut du mal. Alors que Botafogo, toujours détenu par John Textor, a annoncé mardi poursuivre l’OL en justice pour le recouvrement de dettes impayées, l’ancien cow-boy du championnat français a été mis définitivement hors jeu du club rhodanien vendredi. C’est le cabinet britannique Cork Gully qui a été nommé administrateur d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, la société qui détient 85% du capital de l’OL, comme indiqué dans un communiqué paru le 27 mars.

Des conséquences limitées sur l’organigramme lyonnais

Cette nomination change la donne pour Textor puisque L’Equipe indique que le cabinet britannique prend donc le contrôle opérationnel d’Eagle Bidco, ce qui signigie que les pouvoirs de ses dirigeants sont suspendus et un moratoire protège désormais la structure contre ses créanciers. John Textor se renommait jusque-là régulièrement à ce poste. En revanche, le quotidien sportif indique que les conséquences sur l’organigramme du club rhodanien devraient rester limitées, le club a indiqué avoir pris connaissance de ces changements via un communiqué publié vendredi soir qui indique : « La gouvernance autour de Michele Kang, présidente, et du directeur général Michael Gerlinger ainsi que le conseil d’administration et les opérations quotidiennes du groupe OL ne sont pas affectées. »

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La vision du capitanat de Kylian Mbappé
    La vision du capitanat de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 29.03.2026 12:54 

    L’âge des responsabilités. Devenu capitaine de l’équipe de France en mars 2023, Kylian Mbappé s’est confié lors d’une interview à Téléfoot de ce qu’incombe ce poste et son rôle de leader auprès de ses coéquipiers. « Il y a plus de talent et de potentiel qu’en 2022. ... Lire la suite

  • Le conseiller d'Ousmane Dembélé en guerre contre la FFF
    Le conseiller d'Ousmane Dembélé en guerre contre la FFF
    information fournie par So Foot 29.03.2026 11:48 

    La guerre sans étoile. Figure bien connue des suiveurs du football français pour son rôle de conseiller exercé auprès d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou en tant qu’agent de Rayan Cherki, Moussa Sissoko a saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour porter ... Lire la suite

  • Matchs amicaux : le Sénégal fête sa CAN au Stade de France dans la polémique
    Matchs amicaux : le Sénégal fête sa CAN au Stade de France dans la polémique
    information fournie par France 24 29.03.2026 11:28 

    Malgré la perte de son titre de champion d’Afrique sur tapis vert au profit du Maroc, le Sénégal a célébré son trophée samedi au Stade de France, avant de battre le Pérou 2-0 en match amical. Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football a déposé un recours ... Lire la suite

  • Comment les USA inspirent Aurélien Tchouaméni
    Comment les USA inspirent Aurélien Tchouaméni
    information fournie par So Foot 29.03.2026 11:18 

    Le sixième membre des Beach Boys ? À l’issue de la rencontre face au Brésil jeudi (1-2), Aurélien Tchouaméni est longuement revenu en zone mixte sur l’influence qu’a la culture US dans sa carrière. Une inspiration qui remonte à l’enfance « C’est quelque chose dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank