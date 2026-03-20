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Une cadre de l'OL soutient Aulas pour les municipales
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 17:55

Une cadre de l'OL soutient Aulas pour les municipales

Une cadre de l'OL soutient Aulas pour les municipales

Une latérale gauche qui penche de l’autre côté. Le projet du nouveau stade a-t-il fait des émules ? Après Bafétimbi Gomis et Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a reçu le soutien de Selma Bacha . La cadre de l’OL Lyonnes, formée et née dans le Rhône, a tweeté un message de soutien à son ancien patron, qui a dirigé l’OL entre 1987 et 2023. « Le Président Jean-Michel Aulas c’est quelqu’un qui m’a toujours aidée, respectée et qui fait gagner, écrit l’internationale française. Ne vous privez jamais d’un homme de sa valeur, ni à Lyon, ni ailleurs. »

Selma Bacha n’avait jamais publiquement pris la parole pour soutenir un candidat aux élections municipales. Le second tour se déroule ce dimanche 22 mars. Le businessman de 76 ans a terminé juste derrière le maire sortant, Grégory Doucet, à l’issue du premier tour. 1 184 voix séparent les deux listes.…

UL pour SOFOOT.com

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