La liste du Portugal, sans CR7
Ah, ils vont enfin gagner. Roberto Martinez a choisi les 27 joueurs qui représenteront le Portugal lors de la prochaine trêve internationale. Il se passe de Cristiano Ronaldo, qui n’a pas joué depuis plusieurs semaines, mais sélectionne les quatre parisiens Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha et Nuno Mendes . L’attaquant est sélectionné pour la première fois 2022.
Les pays hôtes au programme
Pour le reste, c’est du classique. Bruno Fernandes et Rafael Leão sont appelés. La Seleçao voyage aux Amériques pour y affronter les deux pays hôtes du Mondial : le Mexique le 29 mars prochain, et les États-Unis le 1 er avril.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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