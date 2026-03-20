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Un candidat de L’île de la tentation récite l’effectif du Real Madrid pour résister
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 18:57

Un candidat de L’île de la tentation récite l’effectif du Real Madrid pour résister

Un candidat de L’île de la tentation récite l’effectif du Real Madrid pour résister

Le meilleur moyen de résister à la tentation, c’est de connaître par cœur l’effectif du Real Madrid, disait Oscar Wilde. C’est en tout cas le credo d’un candidat de l’édition espagnole de la fameuse télé-réalité L’île de la tentation : le type s’est lancé dans une litanie à la Arya Stark pour ne pas se laisser tenter. « Courtois, Carvajal, Camavinga… », déclame-t-il alors qu’une tentatrice se frotte à lui dans la piscine.

🔞 “Courtois, Carvajal, Camavinga...” : Dans l’Île de la tentation version espagnole, un candidat récite à haute voix l’effectif du Real Madrid pour ne pas être trop… “excité” par sa tentatrice 😭 pic.twitter.com/Vo5c5jX627…

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