Un candidat de L’île de la tentation récite l’effectif du Real Madrid pour résister
Le meilleur moyen de résister à la tentation, c’est de connaître par cœur l’effectif du Real Madrid, disait Oscar Wilde. C’est en tout cas le credo d’un candidat de l’édition espagnole de la fameuse télé-réalité L’île de la tentation : le type s’est lancé dans une litanie à la Arya Stark pour ne pas se laisser tenter. « Courtois, Carvajal, Camavinga… », déclame-t-il alors qu’une tentatrice se frotte à lui dans la piscine.
🔞 “Courtois, Carvajal, Camavinga...” : Dans l’Île de la tentation version espagnole, un candidat récite à haute voix l’effectif du Real Madrid pour ne pas être trop… “excité” par sa tentatrice 😭 pic.twitter.com/Vo5c5jX627…
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