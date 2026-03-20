Deux joueurs de Ligue 1 ont disputé toutes les minutes de la saison

Deux joueurs de Ligue 1 ont disputé toutes les minutes de la saison

On peut parler de régularité. En ouverture de la 27 ème journée de Ligue 1, Lens accueille Angers et espère s’emparer, au moins pour une journée, du fauteuil de leader. Et pour ce faire, il peut compter sur un type assez fiable : Robin Risser. L’ancien Strasbourgeois a tout simplement disputé toutes les minutes de toutes les rencontres du Championnat cette saison .

Deux joueurs sont dans ce cas-là

Il n’est pas le seul puisque le défenseur d’Angers Jordan Lefort a également cette particularité. Soit, sans compter les temps additionnels, 2 340 minutes. C’est 39 heures de matchs.…

UL pour SOFOOT.com