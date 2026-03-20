Halilhodžić sort le trombinoscope pour identifier un joueur

Le prof en début d’année. Nouvellement arrivé au FC Nantes, Vahid Halilhodžić a neuf matchs pour réussir la mission maintien des Canaris. C’est autant de temps qu’il lui faudra pour apprendre le nom de tous ses joueurs . Interrogé en conférence de presse sur l’état de ses troupes, l’ancien attaquant a d’abord affirmé que Francis Coquelin était blessé, puis est revenu sur le cas Bahmed Deuff.

Le jeune Canari, en vue en fin d’année, a été renvoyé en réserve par Ahmed Kantari après l’imposant mercato d’hiver des Nantais. Et coach Vahid ne semble pas être au courant de son nom. « Bah… Lui, il est un petit peu blessé au dos. Il n’a pas recommencé à travailler , répond-il à Ouest-France en vérifiant son trombinoscope. Il n’a pas été une fois avec nous, je ne le connais pas trop. » Lorsqu’il a fini son explication, l’ancien sélectionneur du Maroc a mis ses lunettes pour regarder à nouveau le trombinoscope. Le FC Nantes accueille Strasbourg ce dimanche (20h45).…

UL pour SOFOOT.com