Une boring Angleterre concède le nul face au Ghana

Chiante comme la pluie qu'elle avait amené avec elle de Londres, l'Angleterre a attendu l'heure de jeu avant de proposer quoi que ce soit face au bloc resserré - et malin - du Ghana, lequel aurait pu faire le hold-up de ce groupe L. Les deux équipes devraient voir la suite de la compétition, et c'est bien tout ce qu'elles voulaient.

Angleterre 0 – 0 Ghana

L’Angleterre avait fait forte impression contre la Croatie, alors l’Angleterre on attendait, et elle avait décidé d’amener avec elle un peu de la météo de Londres, à voir le crachin qui tombait sur Boston au coup d’envoi. L’avait-on vu trop belle au premier match ? Peut-être, sans doute, l’avenir le dira. Bloqués par le dispositif tactique au point des hommes de Carlos Queiroz, les Anglais repartent chez eux avec un nul ennuyeux au possible (0-0), et Thomas Tuchel le moral dans le Massachussets. Le Ghana, lui, fait probablement la bonne opération de ce groupe L et verra les seizièmes de finale.

Zzzzzzzzzzzzz…

Au coup d’envoi, les Three Lions présentaient deux changements dans leur XI, en défense, Spence remplaçant O’Reilly et Marc Guéhi John Stones. Peut-être que la tempête de Philadelphie avait lessivé un peu tout le monde, ou alors que cet effectif-là, face à une défense regroupée, jamais aspirée par la tentation du pressing, avait plus de mal à manoeuvrer : toujours est-il qu’entre autres choses inintéressantes d’une première mi-temps pâle comme Morticia Adams, on eût le droit à une pause « fraicheur », sous la pluie, par 19°c, histoire de remplir les caisses de Gatorade.…

TD, endormi au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com