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Pavel Šulc révèle qu'il a refusé un pont d'or pour rester à Lyon
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 13:08
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Pavel Šulc révèle qu'il a refusé un pont d'or pour rester à Lyon

Pavel Šulc révèle qu'il a refusé un pont d'or pour rester à Lyon

Heureux comme un coq en pâte. Arrivé à Lyon au mercato estival 2025, Pavel Šulc aurait déjà pu faire ses valises dès l’intersaison suivante. C’est ce qu’il a confié au quotidien Seznam Zprávy dans un entretien paru ce week-end : « J’ai demandé à mes agents de ne me transmettre que les propositions vraiment sérieuses, pas les rumeurs ou les simples prises de contact. De plus, Lyon a joué un rôle essentiel dans cette affaire, car le club devait évaluer le montant des offres. Aucune ne leur semblait suffisamment élevée pour qu’ils acceptent de me vendre ».

Parmi les clubs qui s’intéressaient à l’international tchèque, on retrouvait la Juventus, Leeds et même… Wrexham, qui aurait formulé une offre proche d’un milliard de couronnes tchèques (41 millions d’euros) pour s’offrir les services du milieu de terrain, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2029.…

JD pour SOFOOT.com

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