À 38 ans, Angel Di Maria continue d'empiler les trophées

Il n’y a pas que Messi dans la liste des vétérans à la patte soyeuse. Un an après son retour à Rosario Central, Angel Di Maria vient de ranger un deuxième trophée dans son armoire. Ce samedi soir, l’ancien Parisien a grandement contribué à offrir la Supercoupe internationale argentine (qui oppose le dernier vainqueur du Championnat à celui du Trophée des champions) à son club formateur, en inscrivant deux buts face à Estudiantes (victoire 3-1).

Deux buts sur coup de pied arrêté, un penalty juste avant la pause, mais surtout, ce superbe coup-franc inscrit en réponse à l’ouverture du score de La Plata après une minute de jeu seulement.…

JD pour SOFOOT.com