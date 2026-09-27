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À 38 ans, Angel Di Maria continue d'empiler les trophées
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 14:15
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À 38 ans, Angel Di Maria continue d'empiler les trophées

À 38 ans, Angel Di Maria continue d'empiler les trophées

Il n’y a pas que Messi dans la liste des vétérans à la patte soyeuse. Un an après son retour à Rosario Central, Angel Di Maria vient de ranger un deuxième trophée dans son armoire. Ce samedi soir, l’ancien Parisien a grandement contribué à offrir la Supercoupe internationale argentine (qui oppose le dernier vainqueur du Championnat à celui du Trophée des champions) à son club formateur, en inscrivant deux buts face à Estudiantes (victoire 3-1).

Deux buts sur coup de pied arrêté, un penalty juste avant la pause, mais surtout, ce superbe coup-franc inscrit en réponse à l’ouverture du score de La Plata après une minute de jeu seulement.…

JD pour SOFOOT.com

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