La Suède perd l'un de ses cadres

En mode montagnes russes. Retour prématuré en club pour Alexander Isak. Buteur face à la Roumanie (victoire 2-1), l’attaquant suédois est déjà reparti à Liverpool et ce alors, que son pays s’apprête à affronter la Pologne lundi prochain.

« Alexander Isak va rentrer à Liverpool après avoir quitté le rassemblement de sa sélection en raison d’une blessure légère. L’attaquant ne participera pas aux trois derniers matchs de la Suède pendant cette trêve internationale. Il sera désormais examiné par le staff médical du club », a annoncé son employeur dans un communiqué publié ce dimanche.…

JD pour SOFOOT.com