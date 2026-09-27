La drôle de pause fraîcheur du Werder Brême face au Real Madrid

Pas un amical pour les foies jaunes. Ce samedi, à l’occasion des 100 ans du Weserstadion, une équipe de légendes du Werder Brême recevait leurs homologues du Real Madrid . Devant 40 000 personnes, les locaux ont vibré devant les performances de Torsten Frings, Per Mertesacker, Angelos Charisteas et autres Ailton, avec, au bout du compte, une jolie victoire de gala à la clé (4-3), sous l’oeil attentif de l’inamovible Otto Rehhagel.

Anecdote alcoolique

Evidemment, tout amical de vétérans a ses propres règles et celui-ci n’a pas échappé à la règle. A la 32 e minute, l’arbitre a ainsi décrété une pause fraîcheur, lors de laquelle une armée de serveurs et serveuses ont débarqué sur la pelouse, plateau à la mais, sur lequel étaient disposés un verre de bière et un autre de schnaps. …

JD pour SOFOOT.com