Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica
06/10/2025

Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica

Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica

Un Clasico au bout de l’ennui.

Ce dimanche, Porto et Benfica ont livré un match qui sentait plus le café froid que la poudre. Dans le match au sommet de la Liga Portugal, entre le leader et le troisième , on pouvait s’attendre à du spectacle comme la saison dernière. Au final, un bon vieux 0-0, comme si les deux équipes avaient oublié qu’il fallait marquer pour gagner. Pas de gestes de folie, une petite bagarre à la fin… bref, un choc sans véritables chocs.

CDB pour SOFOOT.com

Sport
