Une belle sanction attend Lukaku à Naples

Le retour va piquer. Si Romelu Lukaku a pu voir Naples sortir vainqueur de son duel face l’AC Milan, il a certainement entendu les paroles de son directeur sportif. Ce lundi soir, juste avant le match, Giovanni Manna a mis les choses au clair concernant le feuilleton du Belge. « Romelu a décidé de rester en Belgique pour s’entraîner et se rétablir de sa blessure , a-t-il asséné, furieux au micro de DAZN. Nous ne sommes pas contents, car nous aurions aimé nous entretenir avec lui ici à Naples. Il devrait revenir la semaine prochaine et il sait qu’il y aura des conséquences . »

Le mauvais élève

L’ancien de Chelsea est actuellement toujours en Belgique pour soigner une blessure à une hanche mais il devrait revenir en Italie d’ici une semaine. Et peu importe les excuses publiques de Lukaku sur ses réseaux « je ne pourrai jamais tourner le dos à Naples, jamais. […] Je ne suis pas à 100% physiquement et cela a un impact sur mon mental ». L’absence de son joueur ne passe pas en interne, d’autant que le buteur n’a disputé que 64 minutes en 2026 sous les couleurs du Napoli. …

AR pour SOFOOT.com