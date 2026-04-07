Max Verstappen analyse le jeu de Lionel Messi

Pas de dérapage ici. Dans une vidéo avec son écurie Red Bull Racing pour les cartes Topps, le pilote de Formule 1 Max Verstappen se montre admiratif envers Lionel Messi .

« On voit beaucoup de joueurs qui ont besoin de courir, qui doivent se placer pour marquer. Lui, il peut marquer de n’importe où, à n’importe quel moment, et on croit pouvoir le contrer, mais c’est impossible. On ne peut pas l’arrêter. Il marque dès qu’il saisit l’occasion. On ne peut tout simplement pas le contrer » , s’émerveille le quadruple champion du monde de F1.…

EA pour SOFOOT.com