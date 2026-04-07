Football: La participation de l'Iran au Mondial toujours en suspens

Vue du stade de Guadalajara avant la Coupe du monde de la FIFA 2026

La participation de l'Iran à la Coupe du ‌monde est toujours en suspens alors que la compétition débute dans près de deux mois en Amérique du Nord ​et que la Fédération iranienne de football (FFIRI) attend une réponse de la FIFA concernant sa demande de relocaliser ses matches prévus aux États-Unis.

La FFIRI milite depuis plusieurs semaines pour que ses trois rencontres de la phase de ​poules soient déplacées des États‑Unis vers le Mexique, en invoquant la participation militaire américaine aux côtés d'Israël dans les frappes qui ont déclenché la guerre ​en cours dans la région.

Le mois dernier, la fédération ⁠assurait encore être en discussion avec la FIFA à ce sujet, tandis que le ministère des Sports ‌a, de son côté, interdit jusqu'à nouvel ordre aux équipes nationales et aux clubs de se rendre dans les pays jugés hostiles.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a ​pourtant affirmé la semaine dernière que l'Iran ‌jouerait ses rencontres comme prévu.

"Notre demande auprès de la FIFA de délocaliser les ⁠matches de l'Iran des États-Unis vers le Mexique est toujours valable, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse", a déclaré le ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali à l'agence de presse officielle turque Anadolu dans une ⁠interview publiée ce week-end.

"Si elle ‌est acceptée, la participation de l'Iran à la Coupe du monde sera assurée. Cependant, ⁠la FIFA n'a pas encore répondu."

"En tant que ministre des Sports, avec la Fédération iranienne de football, nous ‌maintiendrons l'équipe de football prête pour la Coupe du monde. Toutefois, la décision finale reviendra à ⁠notre gouvernement", a-t-il ajouté.

L'Iran doit disputer tous ses matches du groupe G sur ⁠le sol américain : contre la ‌Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, puis face à l'Égypte à Seattle en conclusion de la phase de ​groupes.

Le président américain Donald Trump a déclaré le mois ‌dernier que l'équipe d'Iran était "la bienvenue" aux États‑Unis tout en précisant que la présence des joueurs n'était sûrement pas appropriée "pour leur propre vie ​et sécurité". Il a ensuite précisé qu'aucune menace à l'encontre des joueurs ne viendrait des États-Unis.

"Conformément aux règlements de la FIFA, la sécurité doit être assurée dans le pays concerné", a poursuivi Ahmad Donyamali. "Dans ces ⁠circonstances, la possibilité que l'Iran participe aux matches de la Coupe du monde aux États-Unis est très faible. Mais si les garanties de sécurité nécessaires sont fournies, notre gouvernement prendra la décision quant à la participation de l'Iran."

La FIFA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La Coupe du monde se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, version française Vincent ​Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)